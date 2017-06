Criminosos se passam por policiais e assaltam loja do bairro HumaitÃ¡, na Zona Norte de Porto Alegre

Criminosos se passaram por policiais e roubaram uma loja de materiais elétricos no bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre, neste sábado (24). Segundo a Brigada Militar, os assaltantes chegaram em um veículo Up. Usando camisetas da polícia, eles disseram ao porteiro que tinham um mandado de prisão contra um funcionário da empresa. Em seguida, anunciaram o assalto. Com o apoio de um caminhão, os ladrões retiraram os produtos do estabelecimento e deixaram o local antes da chegada da polícia. Ninguém ficou ferido.

