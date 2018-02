Criminosos sequestram funcionários da Light para religar luz em comunidades no Rio

Funcionários da Light foram sequestrados por bandidos em pelo menos três bairros do Rio de Janeiro – Inhaúma, Campo Grande e Ramos. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da própria empresa. Em todas as situações, os funcionários foram obrigados pelos criminosos a religarem a energia do local imediatamente. Em Inhaúma, o incidente ocorreu Morro do Engenho, por volta das 22h da quinta-feira (15).

Os problemas de fornecimento de energia elétrica ocorrem desde a madrugada de quinta-feira (15), quando um forte temporal atingiu a Região Metropolitana do Rio. Segundo a Light, na quinta pela manhã, 20% do total da base de clientes – 4,4 milhões de pessoas – estavam sem energia.

Neste sábado (17), este percentual estava em 2% – ou seja, 88 mil pessoas permaneciam sem fornecimento. De acordo com a empresa, não há um prazo determinado para que o abastecimento dessas pessoas seja restabelecido. Ainda segundo a empresa, o que existe agora são situações isoladas, com endereços específicos, onde há transformadores ou ramais danificados nas residências dos clientes.

100 mil casas sem luz

Em reunião na sexta-feira (16), secretários da Prefeitura do Rio de Janeiro estimaram que mais de 100 mil casas permaneciam sem luz por quase 48 horas após a forte chuva que atingiu a cidade na madrugada de quarta-feira (14). A cúpula do governo municipal cobrou medidas imediatas da Light, concessionária de energia do estado. O prefeito Marcelo Crivella ainda não tinha voltado da viagem na Europa no início da noite de sexta.

O secretário municipal de Assistência Social, Pedro Fernandes, confirmou 1,5 mil pessoas desalojadas. Mais de 200 funcionários da secretaria de Assistência Social estiveramnas ruas para ajudar às famílias afetadas. “A secretaria trabalha na questão de distribuição de cesta básica, água, tirar documento porque muitas pessoas perderam tudo. Mais de 150 famílias foram encaminhas para o aluguel social e a gente espera que o número de desalojados diminua significativamente”, explicou.

O secretário de Casa Civil, Paulo Messina, afirmou que pediu a colaboração da empresa que administra o fornecimento de energia da cidade e ficou determinado que cinco equipes ficarão à disposição da prefeitura.

Na sexta-feira (16), moradores de Senador Camará, na Zona Oeste, se reuniram e bloquearam parcialmente os dois sentidos da Avenida Santa Cruz. Na Avenida Brasil tambám foram registrados bloqueios parciais na pista sentido Centro, na altura da Vila Kennedy, e em Deodoro, devido a reivindicação pelo restabelecimento da energia elétrica nas regiões. Mais cedo, a Prefeitura já tinha admitido “jogo de empurra” entre a Comlurb e a Light.

Por volta das 20h30min, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio informava que uma manifestação causava bloqueios nos dois sentidos, na altura da passarela 13, em Ramos. A recomendação era usar o transporte público, principalmente os trens e o metrô. No Caju, a Avenida Brasil estava fechada devido a uma ocorrência policial envolvendo a Polícia Militar.

