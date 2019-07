Criminosos usam guindastes para tentar roubar caixa d’ água de condomínio

Um registro inusitado foi captado pelo Helicóptero da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (03), onde foi captado criminosos usando dois guindastes para tentar roubar um reservatório de água do condomínio Bairro Carioca, em Triagem, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação confirmou o roubo, já a Polícia Militar informou que foi acionada e se deslocou para apurar a ocorrência.Moradores do condomínio denunciaram a ação. Segundo eles, os ladrões levaram os dois equipamentos para acessar a parte alta da torre do reservatório. Os moradores também contam que foi usado um maçarico para tentar cortar um pedaço do reservatório.

Após o fato os homens desceram da cabine e fugiram quando perceberem que estavam sendo filmados.