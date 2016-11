Criminosos usam um trator para invadir um supermercado e roubar o cofre

Criminosos usaram um trator para invadir um supermercado e roubar o cofre. Eles colocaram o objeto no porta-malas de um carro e fugiram.

Câmeras de segurança registraram que, antes de quebrar a parede do estabelecimento, os assaltantes amarraram o cofre com um cabo de aço e tentaram puxá-lo com o trator, que estava do lado de fora. Após várias tentativas frustradas, os ladrões decidiram quebrar a parede.

De acordo com a polícia, o trator usado no crime tinha sido furtado de uma revendedora. Os criminosos o abandonaram no estacionamento do supermercado. Já o carro usado para transportar o cofre foi encontrado em um canavial a 5 quilômetros do local. Não há a informação do valor levado pelo grupo, que não foi identificado.

O caso aconteceu em Itumbiara (Goiás).

