Agro Crioulaço terá decisão de ciclo já na próxima semana

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

De 16 a 19 de janeiro laçadores disputam o título do ano em Esteio na modalidade promovida pela ABCCC Foto: Leandro Vieira/ABCCC/Divulgação Foto: Leandro Vieira/ABCCC/Divulgação

O ciclo do Cavalo Crioulo em 2020 já inicia com decisão. De 16 a 19 de janeiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), ocorre a final Nacional do Crioulaço, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). Os laçadores correrão em pista buscando cerca de R$ 95 mil em prêmios e troféus nas 14 categorias que estarão em disputa.

Representante da subcomissão do Crioulaço da ABCCC, Fábio Ávila, salienta que a mudança no calendário foi para que os laçadores tivessem um tempo melhor para as provas, já que até então a disputa em abril ocorria com um clima mais úmido e frio. Ressalta também o crescimento da modalidade em todo o país, onde diversos usuários já utilizam o Cavalo Crioulo para competir. “A expectativa é boa, estamos na torcida de uma grande festa. O laço é um esporte que vem crescendo e tomando conta de todo o país. Todos os Estados têm a prática do Laço Comprido e acreditamos que será uma grande final da raça com maior expansão no país”, observa.

As inscrições para as categorias oficiais (Duplas Forças A, B e C e Laço Criador A e B) já se encerraram e foram realizadas apenas online pelo site da ABCCC. Já as demais categorias estão com as inscrições abertas e podem ser feitas pessoalmente no dia da competição. A final Nacional do Crioulaço tem o patrocínio de Supra e Vetnil.

Confira a programação

16 de janeiro de 2020 (Quinta–feira)

13h – Recepção dos Visitantes e Convidados

17 de janeiro de 2020 (Sexta-feira)

8h – Início das inscrições das modalidades Não Oficiais e entrega dos coletes

9h – Laço Veterano

– Laço Irmãos

– Laço Senhor

– Laço Pai e Filho

– Laço Pai e Filha

– Laço Piá

– Laço Guri

– Copa Cabanhas do Laço (1 inscrição por dupla)

20h – Tertúlia livre

18 de janeiro de 2020 (Sábado)

7h30min – Laço Criador (Classificatória)

– Laço Prendinha

– Laço Prenda

– Laço Inclusivo

– Laço Dupla Final Nacional (Classificatória)

12h – Pausa para o Almoço (descanso do gado)

– Laço Dupla Final Nacional (Classificatória)

– Laço Potros de Ouro

19h – Abertura Oficial da Final Nacional do Crioulaço

19 de janeiro de 2020 (Domingo)

7h30min – Final Laço Criador

– Final Força C

– Final Força B

– Final Força A

