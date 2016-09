Crioulo representa 74% do faturamento de animais na Expointer

A combinação de tradição com o alto padrão técnico do trabalho realizado por criadores, expositores e ginetes de cavalo crioulo resultou em vendas expressivas na Expointer. Segundo números repassados por leiloeiros rurais, o faturamento da raça no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), totalizou R$ 8,79 milhões, se tornando novamente o maior volume de vendas da feira quando se fala de animais.

Durante a mostra agropecuária, entre 27 de agosto e 4 de setembro, foram realizados oito remates. Juntos, foram responsáveis por 74,6% das vendas totais da Expointer 2016. O governo do Estado divulgou neste os números alcançados na trigésima-nona edição da feira, em coletiva de imprensa. O total de negócios fechados na comercialização de animais foi de R$ 11,77 milhões.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), José Luiz Laitano, raça mais uma vez foi o destaque de comercialização na feira. “Foi altamente positivo esse volume de vendas e a liquidez do cavalo crioulo. Essa oferta que estava exposta com compradores de vários Estados mostra que a expansão não é mais um projeto mas uma realidade. A raça é a grande locomotiva de vendas da Expointer”, afirmou.

No total, os oito remates comercializaram 280 lotes entre animais inteiros, cotas, embriões e coberturas. O mais valorizado foi a venda da égua Guria Bragada da Vendramin, no remate da Estância Vendramin, realizado no dia 25 de agosto, vendida por R$ 350 mil.

