O ministro de Educação Universitária, Ciência e Tecnologia da Venezuela, Hugbel Roa, anunciou o início da oferta pública do petro, a criptomoeda lançada pelo governo e que tem as reservas nacionais de petróleo como lastro. A Agência Venezuelana de Notícias informou que a pré-venda do petro já fechou, após um mês, e alcançou valor superior a US$ 5 bilhões em intenções de compra.

