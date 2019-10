Cris Arcângeli traz mentoria a Porto Alegre

A premiada empreendedora Cris Arcângeli aterrissa em Porto Alegre, no dia 26 de outubro, para o evento #SHARKEMFORMA, que ocorre no SuperForce Crossfit (Rua Vicente Fontoura, 2109). Empresária serial, apresentadora do programa Shark Tank Brasil no Canal Sony, ela vem para inspirar mais mulheres com uma programação especial: rodada de mentoria, sequência de atividades físicas com o renomado treinador Rafael Protein, pioneiro da eletroestimulação no Brasil, e com a personal Caroll Martins, atual campeã do Mrolympiallc, em Las Vegas.

O #SHARKEMFORMA é um programa de mentoria e boa forma que melhora corpo, mente e negócios. Incentiva especialmente mulheres empreendedoras a apostarem em si mesmas. O evento visa a proximidade dos participantes com a Cris, ao mesmo tempo que compartilham com ela as experiências pessoais e as vivências no mundo do empreendedorismo. Com a expertise desta mulher inspiradora, muitos têm investido em novas ideias e negócios e aprimoram os empreendimentos que já lideram.

A palestrante acredita que a economia do país aumenta graças ao crescimento do empreendedorismo. Porém, que isso só é possível quando há inovação e antecipação de tendências – características muito presentes em seu DNA. Engajada no mundo dos negócios e ativa em projetos sociais, a empresária de sucesso tornou-se referência da mulher moderna do século 21, abordando constantemente sua filosofia de vida nos programas apresentados, livros escritos ou nas informações do seu portal de comunicação.

Em um segundo momento da mentoria haverá um pitch, direto das empresas patrocinadoras com a empresária. “Falaremos sobre os temas mais importantes em um mercado tão competitivo e recheado de desafios, como: gestão de tempo, propósito, inovação e os cinco pilares que me tornaram uma das maiores empreendedoras deste país”, anuncia Cris.

Premiações

Cris é uma consultora de beleza e, muito mais, de qualidade de vida. Atua como investidora no Fundo de Investimentos Phenix, palestrante e membro da Academia Brasileira de Marketing, especialista na criação de marcas e inovação. Atua no mercado de beleza, bem-estar e de alimentos funcionais. Está presente em todas as redes sociais onde gera conteúdo para 1.8 milhão de seguidores, diariamente.

A dentista que virou shampoo, como relata ao contar sua história, lançou em 1986 a linha Phytoervas e foi uma das mulheres que mais influenciou o mercado de moda no país, com a criação da primeira semana de moda brasileira o Phytoervas Fashion e Phytoervas Fashion Awards. Foi reconhecida com 24 prêmios, entre eles: Personalidade do ano pelo Governo do Estado de São Paulo, Mulher Mais Influente do País e Prix Veuve Clicquot de la Femme d’Affaires.

