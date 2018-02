Crise atrasa lançamento de satélite

A crise financeira que atinge o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) vai atrasar o lançamento do Cbers 4A, sexto satélite produzido por meio de parceria entre Brasil e China. A expectativa é que o equipamento, previsto para entrar em órbita até dezembro deste ano, vá para o espaço somente em maio de 2019. A fase final do projeto custa US$ 15 milhões, liberados tardiamente.

Deixe seu comentário: