Crise do PSL intensifica o movimento para a troca de partido. Entenda como

As movimentações de deputados para trocar de partido têm se intensificado na Câmara nos últimos dias, principalmente após o acirramento da crise interna do PSL e o desgaste entre dissidentes do PDT e do PSB e sua siglas.

A lei prevê situações específicas em que a troca pode ser feita sem que o parlamentar seja enquadrado em infidelidade partidária e perca o mandato.

No caso do PSL, a crise se instalou depois que o presidente Jair Bolsonaro, filiado ao partido, fez críticas à sigla, na semana passada.

Luciano Bivar, presidente do PSL, retrucou a fala de Bolsonaro e, na queda de braço, parte dos deputados da legenda manifestou estar ao lado do Palácio do Planalto.

Dissidentes de PSB e PDT votaram a favor da reforma da Previdência, contrariando orientação partidária. Nesta terça-feira (15), sete deles afirmaram que vão acionar o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que possam mudar de partido sem perder o mandato.

Regras

Pela legislação eleitoral, o deputado só pode mudar de partido se cumprida pelo menos uma das condições a seguir: o partido tiver sido incorporado ou fundido a outro; o deputado estiver migrando para um partido recém-criado; for verificado desvio no programa partidário; o deputado tiver sofrido grave discriminação pessoal no partido; e se a mudança ocorrer no período da janela partidária (período de 30 dias no ano eleitoral em que são permitidas trocas partidárias).

Se contraria a regra, o parlamentar pode ser enquadrado em infidelidade partidária e perder o mandato.