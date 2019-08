Crise entre China e EUA afeta valor do dólar; moeda dispara no Brasil

A crise entre os EUA e a China está afetando a economia brasileira. Com o agravamento, a Bolsa brasileira fechou a 100.097, tombando 2,51%. Já o dólar disparou 1,610% e fechou a R$ 3,9560, maior cotação desde 30 de maio.

Crise

O governo americano confirmou nova escalada da guerra comercial com a China. A medida vem após o anúncio, na quinta (1º), do presidente americano Donald Trump de taxar, em 10%, US$ 300 bilhões de bens chineses. Trump justificou a medida ao acusar a China de não honrar os compromissos agrícolas definidos nas negociações de um acordo comercial.

