Crise hídrica e o futuro das cidades

Especialistas discutiram na Comissão Senado do Futuro o panorama hídrico do País e a importância do Fórum Mundial da Água 2018. A audiência fez parte de um ciclo de debates para discutir o futuro das capitais e de cidades afetadas pela crise hídrica ou por restrições no abastecimento de água potável. Para o senador Hélio José, para superar a crise é preciso preservar as nascentes e mananciais.

