Crise na Saúde de Pelotas afeta projeto político de Eduardo Leite

A suposta fraude na realização de exames Papanicolau em Pelotas, por envolver procedimentos sob suspeita ocorridos desde 2014, pode ter reflexos na eleição estadual. A cronologia dos fatos investigados inicia ainda na gestão do prefeito Eduardo Leite (PSDB) e, por esta razão, tem potencial para afetar a pré-candidatura do ex-prefeito ao governo do Estado. A atual prefeita, Paula Mascarenhas, assumiu o lugar da secretária da Saúde de para gerenciar pessoalmente a crise.



O lado político da crise

A dimensão política local se amplia, com a iniciativa da Câmara de Vereadores de Pelotas, onde uma Comissão Parlamentar de Inquérito quer investigar suspeita de fraude nos exames. O autor do pedido da CPI, e quem vai presidi-la, é o vereador Marcos Ferreira (PT). A comissão da Câmara vai investigar as denúncias feitas por médicos e enfermeiros que desconfiaram do resultado de exames realizado pelo laboratório.

Secretaria da Saúde sabia e silenciou?

O caso ganha uma dimensão ainda maior, diante da possibilidade de que a gestão da saúde sabia do caso há um ano. Um memorando encaminhado em julho de 2017 por médicos e enfermeiras da Unidade Básica de Saúde Bom Jesus à Prefeitura de Pelotas, no Sul do Estado, mostra que a Secretaria Municipal de Saúde foi alertada sobre os resultados com problemas, dos exames preventivos contra o câncer de colo de útero, o Papanicolau.

Exame negativo, casos positivos

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, já tem conhecimento de uma relação contendo nomes de pacientes que tiveram casos de câncer após exames negativos. Todo material já é do conhecimento do Ministério Público. O caso ganhou dimensão nacional.



MP adota primeiras medidas

A promotora de Justiça Rosely de Azevedo Lopes conversou com a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, para tratar sobre a denúncia de fraudes em exames pré-câncer realizados por laboratório contratado pelo Município. No encontro, foi solicitado pela prefeita que as lâminas de testes do laboratório Serviço Especializado de Ginecologia – SEG – fiquem sob a guarda da Justiça. Duas funcionárias da Unidade Básica de Saúde Bom Jesus, que estavam presentes, entregaram ao MP o memorando original, no qual a equipe da UBS demonstrava preocupação com os resultados dos exames enviados à Secretaria Municipal de Saúde já em 2017, assim como atas de reuniões e listas de pacientes.

