Crise não assusta o Grupo Algar

A atual e prolongada crise enfrentada pelo Brasil não intimida o Grupo Algar. O presidente do Conselho de Administração, Luiz Alberto Garcia, disse durante sua participação na reunião-almoço da Federasul, nesta quarta-feira (21), que o grupo já passou por inúmeras crises ao longo de sua trajetória de 90 anos. “O ciclo das crises é de cinco a oito anos e sempre a crise do momento parece ser a maior”. Na sua opinião, a situação envolvendo ética que o País está enfrentando é salutar. “Estamos colocando tudo para fora e o resultado será melhor”.

Garcia considera que é preciso cada vez trabalhar menos para o governo. “O governo não foi feito para ser empresário. Nossos políticos têm que ser estadistas, mas são imediatistas”, criticou. O presidente do Conselho de Administração disse que o grupo desistiu de fazer planejamento de cinco anos e agora monta suas estratégias para três anos.

Com atividades diversificadas, que vão do agronegócio à tecnologia da informação, Garcia apontou as startups como bons negócios para quem pretende empreender. “A meninada que está saindo da escola está formando startups e, diariamente, analisamos novos projetos. A crise econômica gera mais oportunidades e a startup é o grande modelo do momento”, acrescentou.

A presidente da Federasul, Simone Leite, destacou que é preciso festejar o Brasil que dá certo enaltecendo exemplos como o do Grupo Algar. “Quem está investindo não pensa na crise. Tanto é verdade que a Algar mantém seus investimentos”, salientou Garcia. O grupo planeja investir em torno de R$ 600 milhões em 2017.

Na reunião-almoço, a Federasul ainda prestou homenagem ao SESCON-RS pelos 30 anos de sua fundação.

