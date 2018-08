O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, reuniu-se nessa sexta-feira com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, e com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Na pauta, a crise prisional em Roraima. Segundo ele, houve desvio de recursos do Fundo Nacional Penitenciário repassados ao Estado.

