Cristiano Ronaldo anunciou pelo Instagram o nascimento da filha caçula: “Muito felizes”

Cristiano Ronaldo anunciou neste domingo o nascimento da filha mais nova: Alana Martina. Nas redes sociais, o craque português postou foto ao lado da namorada Georgina Rodríguez, do filho mais velho, Cristiano Júnior, e do bebê recém-nascido.

“A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes”, escreveu o atacante do Real Madrid. Além de Alana, Cristiano tem mais três filhos. O mais velho, Cristiano Júnior, tem 7 anos. O casal de gêmeos Eva e Mateo nasceu em junho deste ano e está perto de completar 5 meses.

Melhor do mundo

Em outubro deste ano, Cristiano Ronaldo recebeu das mãos de Diego Maradona e Ronaldo Fenômeno o troféu de melhor jogador da temporada 2016/2017, na cerimônia Fifa The Best, em Londres, na Inglaterra. Ele desbancou Messi e Neymar e ficou com a taça pela quinta vez.

Vencedor também em 2008, 2013, 2014 e 2016, o craque português está empatado agora com Lionel Messi, do Barcelona. Ambos têm cinco conquistas cada um. Neymar não venceu vez alguma. Para Ronaldo, foi uma coroação especial. Ele já tinha sido premiado pela Uefa como o melhor da Europa.

Em 2016/2017, Ronaldo conquistou com o Real Madrid os títulos da Uefa Champions League, do Campeonato Espanhol, da Supercopa da Espanha, da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes (disputado na primeira parte da temporada 2016/17). Foi o artilheiro da Liga dos Campeões, com 12 gols.

No total, ele fez 46 jogos e 42 gols pelo Real Madrid, com média de 0,91 tento por partida.

Ronaldo também voltou a ter um bom ano individualmente por Portugal, com mais de um gol por jogo de média. Ele não conseguiu levar o troféu da Copa das Confederações e teve dificuldades nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas conseguiu a classificação direta com vitória sobre a Suíça na última rodada.

Já os principais rivais de Cristiano Ronaldo não conseguiram ter um ano tão brilhante. Messi e Neymar venceram apenas a Copa do Rei pelo Barcelona. O argentino até foi bem individualmente, sendo o artilheiro do Espanhol, com 37 gols, mas o importante mesmo era ter obtido a taça.

Em termos de gols, Messi foi melhor que Ronaldo. Fez 54 em 52 jogos pelo Barcelona. Uma média de 1,03 tento por duelo. Neymar fez 20 em 45 compromissos.

Sobre a premiação, vale lembrar que a Fifa fez uma alteração neste ano. Ela antecipou a cerimônia para outubro (geralmente fazia em janeiro do ano seguinte) e considerou apenas os feitos realizados entre agosto de 2016 e maio de 2017, período que correspondeu a temporada europeia de 2016/2017.

Deixe seu comentário: