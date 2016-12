Cristiano Ronaldo curte férias com o filho, que tira onda e diz que é melhor que o pai

Campeão da Eurocopa, da Liga dos Campeões, da Supercopa europeia e do Mundial de Clubes em 2016, Cristiano Ronaldo agora só quer saber de curtir os últimos dias do ano. O vencedor do Bola de Ouro pela quarta vez está desfrutando dos dias de descanso ao lado do filho, Cristiano Jr. Os dois viajaram para aproveitar juntos as festas de fim de ano.

E nem mesmo as taças conquistadas e o título de melhor do ano inibem Cristiano Jr. de tirar onda com o pai. Em um vídeo gravado pelo jogador, o garoto tira onda: “Sou melhor do que meu pai jogando futebol”, brincou o menino, que só ouviu um “Piu” como resposta.

Os próximos dias serão de descanso para o CR7. Ele só se reapresentará no Real Madrid em janeiro, já que o próximo compromisso do clube é apenas no dia 7, contra o Granada, pelo Campeonato Espanhol. Dois dias depois, em Zurique, ele espera ser anunciado pela Fifa como o melhor jogador de 2016. Segundo o diário Mundo Deportivo, o prêmio será entregue ao atacante. A entidade nega que o resultado já esteja definido.

De férias, Cristiano Ronaldo publica vídeo com o filho A video posted by Jogo Extra (@jogo_extra) on Dec 22, 2016 at 4:12am PST

Comentários