Cristiano Ronaldo desembarcou em Turim para assinar com a Juventus

A principal contratação dessa janela de transferências, Cristiano Ronaldo pousou na tarde deste domingo (15) em Turim, na Itália. O novo camisa 7 da Juventus desembarcou às 13h (horário de Brasília) no Aeroporto de Turim, com sua família. As informações são da Gazeta Esportiva.

O comunicado oficial do clube italiano avisou que o jogador passará a noite na cidade, mas realizará exames médicos e será apresentado ao novo treinador, Massimiliano Allegri e seus novos companheiros, apenas nesta segunda-feira (16). Além disso, uma coletiva de imprensa está marcada para as 13h30min (horário de Brasília), no Allianz Stadium, no mesmo dia.

Para contar com o atual melhor do mundo, a Vecchia Signora desembolsou 100 milhões de euros. Anteriormente, Ronaldo estava no Real Madrid e conquistou quatro Liga dos Campeões pelo clube merengue. Além disso, se tornou o maior artilheiro da história do time.

Na última temporada, a Juventus chegou à final da Champions, mas perdeu justamente para o ex-clube de Cristiano. Entretanto venceu o Campeonato Italiano e a Copa da Itália.

Camisetas

Como já era esperado, a contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus gerou um estado de puro êxtase entre os torcedores bianconeros na Itália. Tanto é que, três dias após o anúncio da transferência, a venda de camisetas com o número sete e o nome do atacante às costas já teria cobrido mais da metade do valor desembolsado pela Vecchia Signora com a multa rescisória do craque.

De acordo com o Yahoo Italia, o clube italiano já teria vendido 520 mil camisas de seu mais novo astro. O número, multiplicado pelo valor de cada exemplar, que custaria, no mínimo, 104 euros em sua versão mais barata, resultaria em uma receita de 54 milhões de euros ao clube de Turim. Tendo em vista que a Juve pagou 100 milhões pela rescisão do contrato do português com o Real Madrid, a quantia já teria compensado mais de 50% do pagamento.

Na apresentação oficial de Cristiano Ronaldo, nesta segunda-feira, o atual melhor jogador do mundo comparecerá ao Juventus Stadium em evento discreto, para vestir o uniforme bianconero e falar à imprensa como jogador da Vecchia Signora pela primeira vez.

O português de 33 anos assinará um contrato de quatro temporadas, com salários de 30 milhões (R$ 135 milhões) por ano, tornando-se o terceiro jogador mais bem pago do planeta.

