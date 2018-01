Cristiano Ronaldo disse que continua bonito após levar um chute no rosto

Cristiano Ronaldo afirmou que “continua bonito”, após levar um chute na cara e ficar com o rosto coberto de sangue durante a partida contra o Deportivo La Coruña, na semana passada, e declarou que quer permanecer no Real Madrid, apesar dos relatos de que estaria infeliz na Espanha.

Após o incidente que o deixou com três pontos na região do supercílio, o português foi visto checando, na tela do celular de um médico do clube, seu rosto encharcado de sangue enquanto deixava o campo no último domingo.

“Muitas vezes, os jogadores me acertam pois precisam me deter, mas desta vez não tive tanta sorte”, disse Ronaldo em entrevista à rede social chinesa Dongqiudi.

“Agora me sinto melhor, ainda estou feliz, ainda sou bonito e minha visão é tão clara quanto antes, então não há problema.”

Ronaldo enfrenta sua pior forma desde que saiu do Manchester United para se juntar ao Real Madrid, em 2009, pelo valor recorde de 80 milhões de libras (113 milhões de dólares), embora tenha feito apenas seis gols na liga, ele continua sendo o melhor artilheiro na Liga dos Campeões.

