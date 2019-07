Cristiano Ronaldo disse que gosta de ver Neymar jogar e afirmou: “Acho que ele vai ficar em Paris”

A indefinição sobre o futuro de Neymar se tornou alvo de comentários de Cristiano Ronaldo. Questionado a respeito da possibilidade de o craque do PSG (Paris Saint-Germain) se transferir ao Barcelona ou para outro gigante do futebol europeu na atual janela para negociações, o atacante português avaliou que a chance maior é de o brasileiro permanecer na França.

Cristiano Ronaldo destacou, porém, torcer para que Neymar atue onde se sinta mais feliz. E destacou, na entrevista ao diário espanhol Marca, esperar que o brasileiro consiga se livrar da sequência de lesões que tem impedido a continuidade da sua carreira — o último problema, uma lesão no tornozelo direito, o levou a ser cortado do grupo da seleção que participou da Copa América.

“Eu não sei, ele é um ótimo jogador e me dou muito bem com ele. Nós gravamos juntos recentemente. Mas há muita conversa sobre ele, sobre Madrid, Barça, Juve… É o trabalho da imprensa, porque é necessário vender, mas acho que ele vai ficar em Paris e se não for assim, que busque onde estará feliz e onde ele possa expressar seu futebol que é muito bom. Que ele não tenha lesões, ele está tendo muitos problemas e tem de se preocupar. Eu me preocupo porque gosto de ver o garoto jogando. Independentemente de onde ele jogue, cuide-se e não tenha lesões, é o que eu quero para ele”, afirmou.

Adquirido há dois anos pelo PSG, Neymar já expressou ao clube, como confirmado pelo técnico Thomas Tuchel, o desejo de mudar de ares. O brasileiro está na mira do Barcelona, mas não houve um acordo entres as equipes para sacramentar o seu retorno time espanhol.

Na entrevista, Cristiano Ronaldo também foi questionado sobre a possibilidade de atuar até os 40 anos. O atacante português, hoje com 34 anos, declarou que a continuidade da sua carreira dependerá especialmente do fator motivacional, mas também avisou que não vai “durar para sempre”.

“Não me preocupo com isso, porque dependerá muito do que sinto, da minha motivação, porque fisicamente nunca será um problema. Bem, entre aspas. Até os 40 você tem de se cuidar bem e eu acho que não será o fator mais importante, honestamente. É mais o psicológico que fará a diferença. Espero que nada aconteça até os 40, mas se isso acontecer, faz parte. A vida é assim, tudo tem um começo e um fim, o Cristiano não vai durar a vida toda, logicamente, mas ainda me sinto forte para continuar ganhando coisas importantes”, declarou o craque português.

