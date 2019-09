Cristiano Ronaldo é recebido com gritos de “estuprador” na estreia da Champions League

Cristiano Ronaldo já esperava que o Wanda Metropolitano estivesse contra ele durante o empate em 2 a 2 entre Juventus e Atlético de Madrid na primeira rodada do grupo D da Champions League. Mas, talvez, não esperasse que as ofensas fossem tão grandes. As informações são da ESPN.

Quando saiu para o aquecimento, 40 minutos antes do apito inicial, naturalmente, foi recebido sob vaias da torcida do Atlético, que alimenta a rivalidade com o português desde os tempos em que ele vestia a camisa 7 do Real Madrid.

Na hora que seu nome foi anunciado no telão, começaram as ofensas mais pesadas. “Cristiano você é uma p.., Cristiano você é uma p…” foi o primeiro grito entoado pelos ultras da equipe madrilenha, que se posicionam atrás do gol sul do estádio.

O canto seguiu até o início da partida. Quando Cristiano encostou na bola pela primeira vez, eles mudaram para “morra, Cristiano, morra” e se seguiram durante quase todas as vezes em que o português tocou na bola na primeira etapa.

Quase no intervalo, o último grito. Quando Cristiano tinha o controle da bola, o canto de “Cristiano, estuprador, Cristiano, estuprador” ecoava pelas arquibancadas do Wanda Metropolitano.

Jantar para doadoras

Cristiano Ronaldo quer agradecer pessoalmente quem o ajudou quando mais precisava. No início desta semana, em entrevista transmitida no programa Good Morning Britain, da ITV, o centroavante português relembrou a história de três mulheres que o doavam comida quando era criança, e diz que deseja “chamá-las para jantar”.

Cristiano cita a época em que vivia com outros jovens atletas, longe de sua família, ainda buscando o sonho de se tornar um jogador profissional.

“Quando eu era criança, com 11 ou 12 anos, nós não tínhamos dinheiro. Vivíamos no mesmo lugar [em Lisboa] que outros jogadores, todos atletas mais novos. Eu via a minha família [na Ilha da Madeira], a cada três meses. Isso foi difícil. Um período muito difícil sem a família”.

Porém, apesar das dificuldades em Lisboa, o futuro astro de Portugal não ficava desamparado, já que três caridosas mulheres, que trabalhavam em uma rede de fast-food, tratavam de alimentar o grupo de jovens atletas sempre que tinham a oportunidade.

“Tarde da noite, às 22h30 ou 23h00, nós estávamos com um pouco de fome. Então, encontramos uma loja próxima ao estádio onde vivíamos. Sempre chegávamos na porta dos fundos, batíamos na porta e perguntávamos: ‘Olá, sobraram alguns hamburgers?’. Edna e as outras duas moças eram incríveis. Nunca as encontrei novamente. Eu converso com algumas pessoas, que estão em Portugal, para tentar encontrá-las”, disse Cristiano.

O camisa 7 da equipe italiana ressalta que, mesmo após o sucesso nos gramados, além das conquistas de títulos individuais e coletivos, jamais esqueceu daqueles momentos, e que ainda procura as três mulheres para tentar, de alguma forma, “retribuir” o favor.

