Cristiano Ronaldo elege o gol mais bonito da sua carreira dizendo que foi “melhor que sexo”

Cristiano Ronaldo lembrou que seu pai era alcoólatra e, por isso, nunca teve “uma conversa normal” com ele, sem conhecê-lo direito. Na sequência, o luso falou sobre outro tema delicado de sua vida: a acusação de estupro feita pela norte-americana Kathryn Mayorga. Cristiano revelou que o tema causou tristeza e constrangimento no seu dia a dia.

“Eles jogam com sua dignidade. É difícil, você tem namorada, uma família, filhos. E quando jogam com sua dignidade é difícil. Me lembro um dia em casa, com minha namorada, assistindo à TV, vendo notícias. E eles falaram ‘Cristiano Ronaldo isso, aquilo’. E ouvi meus filhos descendo as escadas, e troquei de canal porque estava envergonhado. Apenas mudei de canal para que Cristiano Jr. não visse que falavam mal de seu pai, em um caso muito ruim. Fez eu me sentir muito mal”, desabafou.