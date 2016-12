Por meio de seu perfil no Instagram, o atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, enviou uma mensagem de esperança às crianças da Síria, país que vive em guerra civil há quase seis anos. Protagonista no recente título mundial conquistado pelo clube espanhol, o atleta está em férias.

“Sabemos que vocês têm sofrido muito. Eu sou um jogador muito famoso, mas vocês são os verdadeiros heróis. Não percam a sua esperança. O mundo está com vocês. Nós nos importamos com vocês. Eu estou com vocês”, disse Cristiano Ronaldo no vídeo gravado em inglês.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @savethechildren Um vídeo publicado por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Dez 23, 2016 às 6:00 PST

