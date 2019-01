Cristiano Ronaldo está empenhado em levar Marcelo para a Juventus, diz jornal

Cristiano Ronaldo não desiste de Marcelo. Desde que fechou com a Juventus, uma das obsessões do português é trazer o lateral brasileiro para Turim.

No Real Madrid, os dois jogadores construíram uma grande amizade e mantêm conversas até hoje. De acordo com o jornal espanhol As, nessas conversas, Cristiano faz força e tenta convencer Marcelo a se juntar a Juventus.

No primeiro momento, meses atrás, o lateral não considerava a possibilidade de deixar Madrid. Em setembro de 2017, ele renovou o contrato até 2022 e assegurou: “Madrid tem sido minha segunda casa e seria feliz de acabar a carreira aqui”.

Apesar disso, os últimos acontecimentos podem causar dúvida no lateral.

Santiago Solari, técnico do Real, deixou Marcelo de fora das últimas partidas, que não jogou nem um minuto. A ausência é considerada um aviso do técnico, pois Solari sofre diversas críticas pelo desempenho defensivo da equipe, sendo o brasileiro um dos pontos fracos no setor.

O jogador foi criticado na derrota para a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol, dia 6 de janeiro, quando falhou no primeiro gol. De acordo com a reportagem, isso o afetou e aumentou a esperança de Cristiano de convencê-lo a ir para Turim.

A Juventus não precisa reforçar a lateral-esquerda, já que renovou com Alex Sandro até 2023. O clube italiano ainda conta com De Sciglio, que apesar de ser lateral-direito consegue atuar no setor. Mesmo assim, o time ainda busca aumentar o nível do elenco e se interessa por Marcelo.

A transferência ainda é difícil. Mesmo com baixo rendimento na temporada, o brasileiro é extremamente importante para o Real Madrid, e o clube não tem interesse em vende-lo. Para que a transferência aconteça precisaria partir, primeiramente, do próprio jogador

Deixe seu comentário: