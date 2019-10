Cristiano Ronaldo fica perto do gol de número 700, e Portugal vence nas eliminatórias da Eurocopa

O craque da Juventus Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo de uma marca histórica. Na última sexta-feira (11), o atacante português balançou a rede na vitória de 3 a 0 de Portugal sobre Luxemburgo, em Lisboa, pelas eliminatórias da Eurocopa, e chegou a 699 gols marcados em partidas oficiais. O gol de número 700 pode sair na próxima segunda (14), quando a seleção lusa enfrenta a Ucrânia, também pela Euro.

Os ucranianos, que fizeram 2 a 0 na Lituânia, lideram o Grupo B das eliminatórias da Euro, com 16 pontos, cinco a mais que Portugal, que disputou um jogo a menos. Sérvia está em terceiro, com sete pontos. Os dois primeiros se classificam para a Euro-2020.

Portugal abriu o placar sobre Luxemburgo com Bernardo Silva, em um primeiro tempo de poucas emoções. Depois do intervalo, Cristiano Ronaldo ampliou. Nos minutos finais, o atacante tentou de várias formas o gol 700, mas quem marcou mesmo foi Gonçalo Guedes, dando números finais à partida.

Nome de estádio

Cristiano Ronaldo pode virar nome de estádio em Portugal. Em entrevista ao jornal italiano “Tuttosport”, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, admitiu a possibilidade da casa do clube deixar de ser chamada José Alvalade e passar a ser batizada com o nome do craque da Juventus.

“É uma hipótese que não deixamos de lado e da qual obviamente teríamos muito orgulho. Cristiano é – e sempre será – um dos maiores símbolos da história do clube. Temos orgulho de estar associados a Cristiano Ronaldo e que o nome do melhor jogador de futebol do mundo esteja ligado ao Sporting”, afirmou Varandas.

De acordo com o jornal português “O Jogo”, a ideia do Sporting é vender os naming rights do seu estádio a Cristiano Ronaldo, numa manobra para internacionalizar a marca do clube, principalmente na Ásia.

Ainda segundo a publicação, os nomes mais cotados para batizar o possível novo José Alvalade no momento são: Estádio Cristiano Ronaldo e Arena CR7.

O lado curioso é que Cristiano Ronaldo fez sua estreia profissional no Sporting em agosto de 2003 na inauguração do novo José Alvalade, que tinha sido recém reformado para a disputa da Eurocopa do ano seguinte.