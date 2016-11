Cristiano Ronaldo tirou o uniforme do Real Madrid e vestiu o seu traje titular para as redes sociais: apenas cueca. O craque português voltou a exaltar seus músculos em um comercial de um site de torneios de pôquer. Na peça, que mostra a forma como Cristiano acorda todos os dias, o atacante do Real Madrid realiza embaixadinhas seminu, antes de desafiar o jogador de basquete Dwyane Wade, do Chicago Bulls a aumentar uma aposta.

Comentários