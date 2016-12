Cristiano Ronaldo recusou oferta de 1 bilhÃ£o de reais para jogar na China

O jogador português Cristiano Ronaldo rejeitou uma oferta de 1 bilhão de reais para se transferir à China. De acordo com o empresário do jogador, Jorge Mendes, ele recebeu uma proposta de 257 milhões de libras para defender uma equipe do país asiático. O clube não foi revelado.

Mendes também revelou que o salário de Cristiano Ronaldo giraria em torno de 85 milhões de libras por ano (340 milhões de reais). Para fins de comparação, o argentino Carlitos Tevez se tornou o jogador mais bem pago do mundo ao aceitar um salário de 129 milhões de reais anuais para defender o Shanghai Shenhua.

Comentários