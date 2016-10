Cristiano Ronaldo se exibe mostrando sua mansão e seus carros e vira piada na internet

A internet não perdoou a foto postada por Cristiano Ronaldo, no último domingo, em que ostenta seu Lamborghini preto. Não pelo carro, avaliado em R$ 4,5 milhões no Brasil. Mas pela pose do jogador.

Pouco à vontade na foto, Cristiano deu asas à imaginação dos internautas, que fizeram várias montagens com o jogador. Em algumas, ele aparece como um boneco. Em outras, como um personagem de desenho animado. Até a uma estátua o atacante do Real Madrid foi comparado. Confira alguns dos memes:

