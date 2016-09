Cristiano Ronaldo tem ataque de mau humor após levar bolada de um jogador durante o treino do Real Madrid

O comportamento de Cristiano Ronaldo durante um treino do Real Madrid deu o que falar. O jogador se mostrou irritado no treinamento. Principalmente após levar uma bolada de James Rodriguez na mão durante a roda de bobinho. O jogador português pega a bola e a isola. No vídeo, dá para ver, claramente, que a bolada de James foi sem querer.

