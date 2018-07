Cristiano Ronaldo tem um sósia em um time rival na Itália

Enquanto um atua no ataque, o outro joga na zaga. A diferença de idade dos dois também é grande. O primeiro tem 33 anos, o segundo, 26. E agora serão rivais em campo. Estamos falando de Cristiano Ronaldo e Armando Izzo. Enquanto CR7 se transferiu para o Juventus, Izzo fechou com o Torino, e ambos vão duelar no campeonato italiano. As informações são do jornal Extra e da Gazeta Esportiva.

O que surpreende a todos, no entanto, é que os dois jogadores são muito parecidos. Não fosse pelas muitas tatuagens que Izzo tem no corpo, ele passaria por CR7 fácil. O mesmo gosto por esportes, roupas chamativas, cortes diferentes de cabelo e até pelas viagens.

Ibiza é um destino frequente tanto para o português quanto para o italiano. E ambos são superfamília. Pelo menos de uns anos para cá. Não são poucas as fotos que os jogadores postam com suas mulheres e filhos.

Obviamente milhões de euros separam esses dois rapazes. Assim como o número de seguidores. Enquanto Izzo tem 191 mil seguidores, CR7 tem um pouquinho mais, coisa aí de 136 milhões, sendo o jogador mais seguido do mundo.

Finanças

Que a venda de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus foi marcante, não há dúvidas. Entretanto, pouco a pouco, a real dimensão da contratação do astro português por parte da equipe italiana vai se desvelando. Desde o anúncio do acerto, as finanças do time de Turim mostram somente impactos positivos.

Pouco menos de um mês para o início da temporada europeia, a meta traçada pela Juventus no que diz respeito à vendas dos chamados ingressos para o ano, válidos para sócios que querem garantir presença em todos os jogos da Velha Senhora em seus domínios, já foi alcançado.

25.300 ingressos foram vendidos previamente e, juntos de quatro mil lugares “premium”, somam a quantia de 29.300 espaços no Juventus Stadium garantidos aos sócios-torcedores.

Além disso, o impacto de CR7 na Juve pode ser visto de maneira igualmente mais direta. Filas foram formadas nas lojas oficias do clube italiano por pessoas atrás da camisa do astro em sua nova equipe. Cerca de 300 mil uniformes com o nome de Cristiano Ronaldo foram vendidos. Para referência, a Juventus vendeu 410 mil camisas durante a última temporada inteira.

Considerando o valor médio de 115 euros por camisa, já são quase 35 milhões de euros adquiridos em menos de uma semana. Há também muitos acessos no site de e-commerce, aumentando o número de cliques no site da loja oficial do clube.

Por fim, levando novamente em conta o preço médio de um uniforme de Cristiano Ronaldo, teriam que ser vendidas 1.017.391 camisetas do craque para cobrir os custos de sua transferência (117 milhões de euros). A estimativa da Adidas (fornecedora de material esportivo) e da própria Juventus prevê, em um período de dois anos, a venda de cerca de 3 milhões de camisas do português, praticamente o triplo necessário para a cobertura completa do passe do atleta de 33 anos.

