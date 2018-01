Cristiano Ronaldo treinou em separado do restante do elenco do Real Madrid

O atacante português Cristiano Ronaldo treinou nesta quarta-feira (31) em separado dos companheiros do Real Madrid, em sessão preparatória para o duelo com o Levante, fora de casa, no sábado (3), válido pelo Campeonato Espanhol.

O próprio clube divulgou a informação do trabalho do craque. Os motivos para a atividade específica, no entanto, não foram divulgados.

Ainda de acordo com o Real Madrid, o atacante galês Gareth Bale, que ficou fora da sessão da última terça-feira (30), trabalhou normalmente nesta quarta.

O zagueiro Jesús Vallejo e o meia Dani Ceballos, que se recuperam de lesão, também fizeram trabalho interno, nas dependências do centro de treinamento do atual bicampeão europeu.

Saída

Em meio aos rumores sobre a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, o próprio jogador disse que não pensa em deixar o clube. O atual melhor jogador do mundo disse ao portal chinês Dongqiudi que vê seu futuro em Madri.

“Gosto de viver aqui. Vivo aqui desde 2009 e amo o clima e as pessoas”, disse o português. “Está perto de Portugal e pode-se chegar de carro. A Espanha é um país excelente, eu amo. Quero ficar aqui, eu adoro esse clube.”

A declaração de Cristiano Ronaldo, em meio à crise que vive o Real Madrid, coloca panos quentes no assunto, ao menos por enquanto. Nesta semana, Sergio Ramos, Marcelo e Modric realizaram um jantar com o craque para convencê-lo a permanecer na equipe.

Manchester United

O jornal AS revelou recentemente que o principal desejo de Cristiano Ronaldo no momento é retornar ao Manchester United. A insatisfação do português com o clube se dá devido a falta de uma renovação contratual para que seu salário seja equiparado ao do argentino Lionel Messi, além da falta de defesa dada pelo clube após o caso envolvendo a não quitação dos impostos junto à fazenda espanhola.

Ainda segundo o diário, a saída do português do atual bi-campeão da Liga dos Campeões da Europa está totalmente dependente de outro jogador: Neymar.

De acordo com a publicação, o Real Madrid só irá liberar o melhor jogador do mundo da temporada passada caso consiga realizar a contratação do brasileiro. Como trunfo, a diretoria merengue acredita que uma troca envolvendo estes dois atletas também seja do agrado do Paris Saint-Germain, que contratou Neymar na última temporada por 222 milhões de euros (R$ 812 milhões), transformando-o no jogador mais caro da história.

