A assessoria do senador e ex-governador do Distrito Federal Cristovam Buarque (PPS-DF), 73 anos, informou que ele está internado desde domingo no Hospital do Coração do Brasil, em Brasília, com pneumonia. De acordo com o comunicado, o parlamentar “reage bem” ao tratamento e apresenta “melhora progressiva”. Ele deve ter alta no próximo domingo.

