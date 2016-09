Critério pessoal para crise pública

A entrada de Cezar Schirmer no secretariado estadual estava certa e com data marcada: 2 de janeiro de 2017, após entregar o cargo de prefeito de Santa Maria ao sucessor. Surpresa foi a antecipação e a escolha para a área da Segurança Pública. Diante da situação de calamidade, a grande e justificada expectativa era da indicação de um técnico do setor e com muita experiência. O governador José Sartori preferiu o critério da confiança pessoal, resultado da larga convivência com Schirmer. Aposta que a maioria da população não entendeu.

ESPERANDO

A Assembleia Legislativa aguarda a publicação do acórdão do agravo regimental para decidir sobre a atitude que tomará em relação ao projeto de cassação do deputado Mário Jardel. A tendência é que o caso passe à alçada do Superior Tribunal de Justiça.

NOVO INTERROGATÓRIO

A 5 de julho, minutos antes de o projeto de cassação de Jardel ser posto em votação no plenário, houve a suspensão temporária por liminar. A defesa alegou que o parlamentar não teve um segundo interrogatório na Comissão de Ética. Para a Assembleia, isso não estava previsto em norma alguma.

Uma alternativa será fazer o processo retornar à subcomissão, convocando o deputado para novo interrogatório.

PACIÊNCIA TEM LIMITE

Há credores de precatórios esperando desde 1987 para que o governo do Estado pague.

A propósito, T.S. Eliot, poeta, dramaturgo e crítico literário, nascido em 1888 nos Estados Unidos, escreveu: “É assim que o mundo termina. Não como um estrondo, mas como um lamento” Em 1948, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura.

MENSAGEM ATUAL

A 3 de setembro de 1956, durante a abertura da Exposição Nacional de Animais, o governador do Estado, Ildo Meneghetti, discursou, pedindo: “Coloquemo-nos acima de ocasionais diferenças que tanto têm dividido e enfraquecido a Nação. Não queremos todas as opiniões à mesma bitola. Mas temos o dever sagrado de sermos um só pensamento, de mantermos uma só atitude e de termos um só gesto diante dos imperativos mais caros da Pátria”.

ABSURDO

De tempos em tempos, o governo federal suspende a venda de planos de saúde. Agora, foram 23. Atentado contra 167 mil beneficiários. Os golpes só diminuirão quando os irresponsáveis receberem tratamento na cadeia.

RÁPIDAS

* O tão prometido pacote para a crise do Estado segue no forno. Persiste o dilema: enfrentar o desgaste ou agradar ao eleitorado.

* Um velho ditado ensina aos que acreditam demasiadamente em pesquisas: eleição e mineração, só depois da apuração.

*Em uma roda de críticos da Política, ontem, sugeriram incluir na reforma eleitoral a declaração de bens e de males de alguns candidatos.

* Deu no site: “Eduardo Cunha diz que cassação destruiria sua vida”. Esquece que ajudou a derrubar a credibilidade da Política.

* O pintor espanhol Salvador Dalí repetia: “Não tenha medo da perfeição, você nunca vai atingi-la”. Vale para alguns candidatos que aparecem na TV.

