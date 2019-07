O cantor Ednardo, conhecido pela música “Pavão Misterioso”, criticou o uso de sua canção em um perfil falso no Twitter, criado para espalhar informações falsas sobre jornalistas do site The Intercept e políticos de esquerda. O músico não quis comentar em detalhes a história, mas falou em “utilização indevida e sem autorização” de sua música, imagem e voz.

