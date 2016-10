Criticada por presentear sobrinho com carrinho de boneca, Luciana Genro diz que brinquedo não tem gênero

A ex-deputada Luciana Genro (PSOL) enfrentou a reação furiosa de vários internautas depois de publicar nas redes sociais a foto do presente que deu para o sobrinho no Dia das Crianças. Era um carrinho de boneca com detalhes em rosa e lilás com as personagens da animação “Frozen”.

“Dia da criança, meu sobrinho pediu um carrinho e ganhou. Aprendendo que cuidar do bebê não é só tarefa das mulheres!”, escreveu ela.

No entanto, muitos usuários da rede social criticaram Luciana por dar ao sobrinho um ‘brinquedo de menina’. Um deles chegou a dizer que estava ensinando o sobrinho a ser gay.

Surpreendida com a polêmica, ela tentou explicar que o presente era um pedido do sobrinho. “Para quem não entendeu, foi o meu sobrinho quem pediu o carrinho para carregar a boneca. Brinquedo não tem sexo e muito menos uma brincadeira de cuidar de nenê, que deve ser tarefa de pais e mães!”

Ela diz que chegou a se arrepender da publicação após a reação negativa dos internautas. “Se eu tivesse imaginado, não teria postado, expondo-o a essa discussão política.” Segundo Luciana, as críticas partiram principalmente de homens, mas também de mulheres. Esse debate todo, na opinião da ex-deputada, expõe o machismo presente na sociedade e reforça a necessidade de discutir o papel da mulher no mundo. (Folhapress)

