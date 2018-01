Criticado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o vice-diretor do FBI deixou o cargo antes do previsto

O vice-diretor do FBI (a polícia federal norte-americana), Andrew McCabe, está deixando o cargo mais cedo do que o previsto. Ele planejava se aposentar em março, quando poderia sair com todos os benefícios trabalhistas, mas irá deixar a posição já este mês, de acordo com fontes próximas, após ser alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo fontes do governo, Trump o acusava de parcialidade em favor dos democratas.

A aposentadoria de McCabe já era esperada. O jornal “The Washington Post” adiantou em dezembro que McCabe provavelmente usaria períodos de férias acumulados para adiantar sua saída. Uma fonte confirmou que ele ainda se aposentará formalmente em março, mas está deixando o cargo de vice-diretor imediatamente.

McCabe foi durante meses alvo de críticas dos republicanos que o consideravam leal ao ex-diretor do FBI James Comey, demitido por Trump, e por uma suposta preferência pelos democratas. McCabe e Comey tiveram papéis cruciais na investigação do FBI sobre Hillary Clinton, rival democrata de Trump nas eleições de 2016, por fim absolvida de uso indevido de um e-mail pessoal quando era secretária de Estado do ex-presidente Barack Obama.

O vice-diretor se tornou alvo de Trump após a instituição prosseguir com as investigações que analisam a ligação entre a eleição do atual presidente e o suposto apoio da Russia à campanha em 2016.

A pressão de Trump contra McCabe vem desde o ano passado, quando o vice ocupou interinamente o cargo.

O jornal “The Washington Post” revelou que Trump chamou McCabe no Salão Oval da Casa Branca e perguntou em quem o vice-diretor tinha votado nas eleições presidenciais de 2016.

Esse encontro, segundo o jornal, ocorreu depois de Trump anunciar a demissão de Comey, que liderava a investigação sobre as possíveis ligações da Rússia com membros da campanha do presidente.

Trump foi ao Twitter em várias oportunidades atacar McCabe por causa das doações recebidas pela esposa do FBI diretor do FBI, Jill McCabe, que foi candidata democrata ao Senado da Virgínia em 2015.

Jill recebeu cerca de US$ 675 mil de duas entidades ligadas ao governador da Virgínia, o democrata Terry McAuliffe, descrito como o “melhor amigo” do ex-presidente Bill Clinton e, portanto, uma pessoa próxima a Hillary Clinton, a adversária de Trump nas eleições.

Enquanto Jill era candidata ao Senado da Virgínia, McCabe participava da investigação que o FBI abriu contra Hillary.

Ao ser questionado sobre a renúncia de McCabe nesta segunda-feira (29), Trump não fez nenhum comentário.

