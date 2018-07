Criticado por causa de seu desempenho no Mundial, o craque Neymar usou uma ação publicitária para desabafar sobre as críticas recebidas

Criticado por causa de seu desempenho no Mundial, o craque Neymar resolveu capitalizar em cima da crise de imagem que enfrenta há quase um mês.

O atacante, que tem evitado questionamentos da imprensa, se pronunciou por meio de um vídeo de autoajuda de um de seus patrocinadores, a Gillette, no qual insiste ainda ser um “menino”, em meio a termos que remetem ao ato de se barbear, como “olhar no espelho” e “cara limpa”.

“Quando eu saio sem dar entrevista, não é porque eu só quero os louros da vitória, mas porque eu ainda não aprendi a te decepcionar. Quando eu pareço malcriado, não é porque sou um moleque mimado, mas é porque eu ainda não aprendi a me frustrar”, disse Neymar.

Em seguida, o craque afirmou que, dentro dele, “ainda existe um menino”. “Às vezes ele encanta o mundo, às vezes ele irrita todo mundo. Minha luta é para manter esse menino vivo, mas dentro de mim e não dentro de campo. Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí, eu desmoronei. Isso dói muito mais do que qualquer pisão em tornozelo operado”, acrescentou.

O atacante fez referência ao pisão dado pelo mexicano Layún em seu tornozelo nas oitavas de final do torneio, que desencadeou uma onda de críticas contra Neymar por causa do exagero ao demonstrar a dor. Nas redes sociais, surgiu até o “Neymar Challenge” (“Desafio Neymar”), em que pessoas se jogam no chão ao ouvir o nome do jogador.

“Eu demorei para aceitar suas criticas, eu demorei a me olhar no espelho e me transformar em um novo homem, mas hoje eu tô aqui, de cara limpa e peito aberto. Eu caí, mas só quem cai pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra, ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé”, conclui o craque.

PSG

O novo técnico do PSG (Paris Saint-Germain), o alemão Thomas Tuchel, afirmou na sexta-feira (27) que ajudará Neymar a se recuperar do baque sofrido após o Mundial. “Ele é um campeão e vamos ajudá-lo a se recuperar”, declarou Tuchel, em Singapura.

“Ele é um grande jogador, sabe como administrar vitórias, mas também como administrar derrotas”, completou o treinador de 44 anos, que assumirá o badalado time francês nesta temporada. Tuchel, que se destacou no comando do Borussia Dortmund há duas temporadas, disse não se preocupar com a relação entre Neymar e Kylian Mbappe, que terminou a competição como uma estrela mundial e campeão.

Personalidades

“Pela minha experiência, os grandes jogadores têm o caráter mais simples, porque eles querem competir e vencer. Claro que temos personalidades fortes no elenco, mas não me preocupo com isso. Há pouco tempo eles eram meninos jogando na praia, perto de suas casas, nas ruas. Queremos encontrar esse sentimento e nos divertir, mas trabalhando duro”, ressaltou o alemão.

