Críticas e ataques marcam o fim da relação entre Bolsonaro e um deputado federal expulso do PSL

O tempo fechou na relação entre Jair Bolsonaro e Alexandre Frota. A relação, que parecia ser de admiração mútua durante o período eleitoral do ano passado, agora terminou em baixaria. Em entrevista publicada pela Folha de S.Paulo, o deputado federal partiu com tudo para cima de Bolsonaro com golpes baixos: “Como ator pornô, dei mais certo do que Bolsonaro no Exército”.

Foi o desfecho de uma novela que começou após seguidas críticas públicas ao governo que terminou com a expulsão de Frota do PSL, mesmo partido do presidente. Ao ser questionado sobre o assunto, na quarta-feira (14), Bolsonaro atacou, com ironia: “Sei nem quem é esse”. Frota revidou em seguida, ao publicar um vídeo chamando o presidente de hipócrita. Na sexta-feira (16) ele confirmou a sua ida para o PSDB.

Para a Folha, Frota desferiu uma série de ataques a Bolsonaro, a quem chamou de “idiota ingrato que nada sabe”. Afirmou, ainda, que o ocupante do Palácio do Planalto “se mostra, muitas vezes, infantil”. Falou, também, que aquela cadeira de presidente ficou grande para ele, que “se lambuzou com o mel da Presidência”. Frota atribuiu a sua expulsão do PSL por criticar abertamente o presidente. “É um aviso para aqueles que acham que estamos vivendo em uma democracia”.

Em entrevista à revista Época, o congressista voltou a alfinetar o presidente ao dizer que ele tem uma milícia. “Estou aliviado de não ter mais o peso Bolsonaro nas minhas costas. Isso não é ser Judas, como a milícia dele tenta pintar”.

Frota relembra ainda do “sacrifício” que fez para ajudar Bolsonaro desde 2013, quando, segundo o deputado, fazia o que estivesse ao alcance para agradar ao presidente. “Muitas vezes, ele ficava assustado, com medo da CUT, do PT, do MST, e eu trazia amigos de minha academia para fazer a segurança dele. Eu o buscava no aeroporto, disponibilizava carro blindado. Levei-o a rádios e televisões, levei-o para restaurantes populares. Em Curitiba (PR), eu o carreguei nos ombros do aeroporto ao trio elétrico. Saí na porrada com o PT por causa dele, participei de todas as manifestações. Dobrei várias pessoas que não queriam votar nele. Eu acreditei”, completou Frota.

