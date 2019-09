Crítico de Bolsonaro, prefeito de Nova York desiste de candidatura à presidência dos Estados Unidos

Bill de Blasio, prefeito de Nova York, anunciou na sexta-feira (20) que desistiu de disputar a candidatura democrata à presidência dos EUA nas eleições de 2020. A saída de Blasio da disputa já era esperada. Suas intenções de voto giravam em torno de 0,5%, o que o colocava entre os últimos nomes da lista de mais de 20 pré-candidatos democratas. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e da agência de notícias Reuters.

Sua campanha também falhou em obter apoios de peso e em arrecadar fundos. Com os números ruins, Blasio ficou de fora do debate realizado na semana passada, e também não seria incluído nos próximos.

O prefeito apontou a exclusão dos programas de TV como uma das razões de sua desistência. “A barreira é tão alta, e está tão cedo [na campanha], que muitos de nós não podemos alcançá-la”, disse, em entrevista à MSNBC. “Está claro para mim que é uma barreira alta, e que eu não serei capaz de superar.”

Blasio se envolveu, em abril deste ano, em polêmica com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que seria homenageado no Museu de História Natural, chamando-o de “perigoso” e homofóbico. Após pressões do prefeito e de ativistas, o evento foi realizado em Dallas (Texas).

Ele também busca marcar posição contra o presidente Donald Trump, provável candidato republicano em 2020. Em um ato de campanha na Carolina do Sul, ele se apresentou, com orgulho, como “o pior prefeito dos EUA segundo Trump”.

O presidente foi sarcástico ao comentar a desistência. “Oh, não, realmente uma grande notícia, talvez a maior notícia em anos! O prefeito de meio período de Nova York Bill de Blasio, que estava com um sólido ZERO nas pesquisas, mas tinha um tremendo espaço para crescer, saiu da corrida presidencial de forma chocante. NY está devastada, ele está voltando para casa!”, publicou em uma rede social.

O interesse de Blasio por assuntos externos gerou críticas em Nova York. Seus rivais dizem que ele costuma ser mais ágil para tomar posição em polêmicas nacionais do que em lidar com o dia a dia. A entrada na disputa presidencial reforçou a crítica de que ele é um prefeito que não gosta da cidade e nem de seu cargo.

Blasio, 58, nasceu em Manhattan, mas cresceu nos arredores de Boston —e é criticado por torcer para o Boston Red Sox no beisebol, arquirrival dos New York Yankees.

Sua juventude foi difícil: seus pais se divorciaram quando ele tinha sete anos. O pai, Warren, teve sérios problemas com o álcool e cometeu suicídio quando Blasio tinha 18.

O interesse dividido entre a cidade e o mundo vem desde sua formação: graduou-se em urbanismo e fez mestrado em relações internacionais.

Em 2000, foi gerente da vitoriosa campanha de Hillary Clinton ao Senado. No ano seguinte, elegeu-se vereador em Nova York, cargo no qual ficaria por quase uma década.

Em 2010, tornou-se procurador-geral municipal. Na posição, foi crítico a propostas do então prefeito democrata, Michael Bloomberg, que queria diminuir o número de professores para equilibrar o orçamento.

Em 2014, assumiu a prefeitura a promessa de reduzir a desigualdade e as ações policiais de parar e revistar pessoas nas ruas, que atingiam especialmente negros.

Cumpriu a promessa, ao mesmo tempo em que reduziu a criminalidade. No entanto, em seu primeiro ano, a polícia matou o jovem negro Eric Garner durante uma abordagem. Ele morreu sufocado.

A morte gerou uma onda de protestos, especialmente porque a Justiça se recusou a punir o agente, e o episódio deu origem ao movimento Black Lives Matter (vidas negras importam).

Na época, Blasio fez um discurso duro e disse que sempre orientou seus filhos adolescentes a terem cuidado com a polícia. Ele é casado com a poeta negra Chirlane McCray.

Blasio se reelegeu prefeito em 2017, e terá o cargo até 2021.

Deixe seu comentário: