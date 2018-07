Crivella enfrentará três ações de impeachment

Chegam a três os pedidos pelo afastamento do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, depois da reunião com líderes religiosos na última quarta (4), no Palácio da Cidade, onde prometeu aos presentes uma série de facilidades no acesso a serviços públicos. O mais recente pedido de impeachment é assinado pela presidente municipal do PSOL, Isabel Lessa, e pelo deputado estadual Marcelo Freixo.

Deixe seu comentário: