CRMV-RS é o primeiro Conselho a falar das novas regras no IPE

O CRMV-RS é a primeira entidade entre os Conselhos de Profissões Regulamentadas a ser recebido pelo presidente do IPE, Dr Otomar Vivian, dois dias após a Assembléia Legislativa ter aprovado a abertura da previdência às ordens e autarquias federais. O Dr Air Fagundes no encontro com o presidente do IPE, na última semana, falou da importância da aprovação dos projetos de lei para médicos veterinários, zootecnistas e seus familiares.

A partir daí se abre a possibilidade de atendimento médico e previdenciário aos profissionais liberais através de regulamentação junto às autarquias sui generis. E no momento adequado as parcerias serão comunicadas aos profissionais. Dr Air citou estudo que mostra que o ramo profissional que mais sofre acidentes de trabalho são os médicos veterinários e zootecnistas. Portanto, essa lei vem ao encontro dos anseios da classe, disse ele. Esse passo garantirá previdência planejada, conjugada com a possibilidade de atendimento à saúde de forma agregada e com menor custo.

