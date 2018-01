CRMV-RS marca presença no Arrastão da Saúde. Atividade ganhou palco em Tramandaí

O Arrastão da Saúde, realizado na orla de Tramandaí no sábado, (27.01) contou com a participação do CRMV-RS. A iniciativa é promovida pela Câmara da Saúde do Fórum/RS e possui o intuito de estimular a prevenção em saúde e reforçar para a sociedade a atuação dos Conselhos em defesa da saúde coletiva.

O presidente Air Fagundes participou da entrega dos kits informativos aos veranistas cuja largada foi da Tenda do SESC-RS. O Fórum é uma entidade dinâmica que com este contato com o público pretende também que a sociedade entenda o trabalho dos Conselhos. Este foi a 4º edição do Arrastão e sempre sentimos boa receptividade, disse José Pedro Martins, coordenador Técnico e Institucional do CRMV-RS. Participaram da campanha representantes dos Conselhos de Administração (CRA-RS), Biologia (CRBio-03), Educação Física (CREF2/RS), Farmácia (CRF-RS), Medicina Veterinária (CRMV-RS), Nutrição (CRN-2) e Odontologia (CRO-RS), distribuindo na praia kits informativos com dicas de saúde e de prevenção de doenças aos veranistas.

Glaube Raquel Conceição Riegel, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas-2º Região, disse que nesta edição objetivaram alertar a sociedade para uma boa e saudável alimentação. Já Letícia Raupp, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do RS entende este Arrastão como importante para levar ao público a importância dos profissionais e enfatizar itens como a prevenção a automedicação.

