Croácia começa bem o Mundial ao vencer a Nigéria por 2 a 0

Com a arbitragem do brasileiro Sandro Meira Ricci, Croácia e Nigéria fizeram o último jogo da rodada deste sábado (16), pelo Grupo D, do Mundial, no estádio de Kaliningrado. Com a vitória por 2 a 0, assistida por 31 mil torcedores, a Croácia assume a liderança, já que mais cedo Argentina e Islândia, que fazem parte do mesmo grupo, empataram em 1 a 1. Os gols foram marcados por Etebo (contra) e Modric.

A Croácia agora enfrenta a Argentina de Messi, na próxima quinta-feira, às 15h. Já a Nigéria, lanterna da chave, tenta se recuperar diante da Islândia no dia seguinte, ao meio-dia.

O jogo

As duas equipes entraram em campo sabendo que quem vencesse assumiria a liderança, que acabou ficando com os croatas. Foi um gol em cada tempo. O primeiro, contra, foi marcado aos 31 minutos da etapa inicial por Etebo, embora inicialmente tenha sido atribuído a Mandzukic, que após cobrança de escanteio, Rebic desviou de cabeça no primeiro pau. Mas a bola havia desviado em Etebo.

Nos final do primeiro tempo a Nigéria tentou empatar em um forte chute de Iwobi, mas a bola explodiu em Lovren.

No segundo tempo a Nigéria tentou arriscar mais para equilibrar a partida, com cruzamentos, cabeçadas e chutes a gol, com boas chegadas de Moses. Já a Croácia se complicou, ao ponto de Rebic e Vrsaljko se chocarem sozinhos. No entanto, o jogo era croata.

Aos 25 minutos da etapa final, cobrando escanteio, Troost-Ekong cometeu pênalti em cima de Mandzukic. Melhor em campo, Modric, do Real Madrid, fechou o placar em Kaliningrado mandando a bola para o canto direito do goleiro Uzoho. Embora tentassem uma recuperação, os nigerianos quase viram o placar aumentar, com Kovacic, já nos acréscimos.

O trio brasileiro de arbitragem, que foi formado por Sandro Meira Ricci e pelos assistentes Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse, acabou tendo um jogo bastante tranquilo.

O fato inusitado do jogo ficou por conta do croata Rakitic, que com a vitória de 2 a 0 sobre a Nigéria, se empolgou tanto que deu todo o uniforme para os torcedores que foram prestigiar a partida, acabando só de cueca em campo.

A Croácia vai enfrentar uma Argentina nervosa, após o empate com a Islândia, onde Messi não rendeu o seu normal em campo e ainda perdeu um pênalti. Já a Nigéria vai para a partida contra a Islândia precisando vencer, enquanto o adversário vai buscar a vitória mais tranquilo, após igualar com os argentinos, favoritos.

Escalação

A Croácia, do técnico Zlatko Dalic, teve Subasic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic, Rakitic, Modric, Rebic (Kovacic), Kramaric (Brozovic), Perisic, Mandzukic (Pjaca).

Já o técnico Gernot Rohr, da Nigéria, chamou Uzoho, Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu, Ndidi, Etebo, Obi Mikel (Simy), Iwobi (Musa), Moses e Ighalo (Iheanacho).

