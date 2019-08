As recentes chuvas que atingem a região da cidade de Vadodara, no Oeste da Índia, têm causado um novo tipo de preocupação. Com a cheia do rio Vishwamitri, que corta a cidade, os crocodilos estão indo parar nas ruas. E eles tentam caçar até os cachorros. Ativistas de direitos dos animais estão atuando em Vadodara para tentar capturar esses animais.