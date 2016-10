CRO/RS homenageia 40 profissionais da odontologia

O dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, é celebrado duplamente todo ano pelo CRO/RS (Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul). Todo profissional com mais de 70 anos é homenageado com a Inscrição Remida, prêmio à ética e desempenho. Para o presidente do CRO/RS, Nelson Freitas Eguia, completar sete décadas na profissão “é um momento ímpar, um marco na odontologia”. Nesta terça-feira, 40 profissionais foram reconhecidos em uma noite de comemorações.

