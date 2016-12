Cruz Vermelha pede rapidez para retirada de pessoas em Aleppo

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha pediu neste sábado (17) às partes em conflito na Síria que concordem rapidamente com um plano para retirar as pessoas do Leste de Aleppo e fornecer “sólidas” garantias de segurança, após a evacuação ser interrompida na véspera.

“Estamos prontos para retomar a facilitação da evacuação de acordo com nosso mandato humanitário, mas agora esperamos que todas as partes no local nos deem sólidas garantias para mantermos a operação em andamento. São eles que têm de proteger as pessoas e proporcionar a passagem segura “, disse a chefe da Cruz Vermelha na Síria, em Aleppo, Marianne Gasser.

Segundo a Cruz Vermelha, milhares de pessoas com frio e assustadas, incluindo mulheres, crianças, doentes e feridos, aguardavam a continuidade da operação no Leste de Aleppo.

“As pessoas esperam que continuemos a evacuação, é importante que as partes façam o possível para acabar com esse limbo”, disse Marianne. “As pessoas sofreram muito, por favor, cheguem a um acordo e ajudem a salvar milhares de vidas.”

De acordo com a Cruz Vermelha, eles já retiraram cerca de 10 mil pessoas, muitas das quais em estado crítico de saúde.