Cruz Vermelha RS promove palestras

A Cruz Vermelha Brasileira – Rio Grande do Sul realizará na quarta-feira, às 9h30min na sala 2 da Sede da Instituição (Av. Independência, 993), a roda de conversa com o tema Meu Corpo Está Envelhecendo, E Agora?, destinada à comunidade idosa de Porto Alegre. O evento faz parte do Programa Para Além dos 60…Aqui Pode, criado pela instituição para trazer novas experiências.

