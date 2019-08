Cruzeiro 0 x 0 Internacional; confira como foi o primeiro tempo

Cruzeiro e Internacional estão se enfrentando pelas semifinais da Copa do Brasil para decidir quem irá à final da competição. O jogo acontece no Mineirão e o placar está em 0 a 0. O primeiro tempo não teve nenhuma chance clara de gol e as duas equipes não se expõe muito.

Odair Hellmann está contando com Rodrigo Lindoso em campo — ele era dúvida por causa de uma lesão. O técnico também escalou Rafael Sobis para substituir D’Alessandro.

A partida começou disputada e a torcida do Cruzeiro fazia muito barulho e tentava empurrar o time. O ponteiro marcava 10 minutos e nenhuma finalização havia se concretado. Isso porque as duas equipes tentavam se livrar da bola, passando para seus centroavantes.

Mas a raposa tentava pressionar, e teve maior posse de bola — chegou a ficar com 73% aos 15 minutos. Já o Inter se defendia com todos os atletas atrás da linha da bola. E as finalizações? Nenhuma. Os dois times não chegavam com perigo.

A primeira etapa pode ser resumida em muitos lançamentos, os dois times esperando o erro do adversário. Aos 32 minutos, Nico López ousou. Ele pegou a bola no meio do campo e, percebendo a posição de Fábio, arriscou, mas chutou para fora.

Aos 35, mais um escanteio para o Cruzeiro, o segundo do jogo e do time. As tentativas não levavam perigo algum. A raposa, aos 37 minutos, tentou com Sassá. Ele chutou, mas acabou saindo sem direção.

Cruzeiro acabava tomando as rédeas da partida, mas, pela falta de espaço na intermediária, alçava muitas bolas para a grande área. Mas sempre sem sucesso. Aos 40, mais uma vez Sassá tentou, mas a bola acabou indo por cima do gol de Lomba.

O colorado também tentou: aos 42 minutos, Guerrero tocou para Uendel e cruzou. A bola, antes de chegar a Edenilson, foi cortada por Dodô. A tentativa de ataque mais perigosa do Inter no jogo.

É… a partida terminou assim: sem gols e sem finalizações perigosas. Agora, é ouvir os técnicos e voltar para a segunda etapa.

