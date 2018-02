Atraca neste sábado pela manhã o segundo navio de passageiros da temporada 2017/2018 do Porto do Rio Grande. O transatlântico Seven Seas Mariner compõe uma das frotas de cruzeiros mais luxuosas da empresa Regent – Seven Seas Cruises, sendo responsável pelo transporte de 652 passageiros dos mais diversos lugares do mundo.

