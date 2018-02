Cruzeiro do Sul Educacional anuncia a compra de duas instituições de Ensino Superior na região Sul

A Cruzeiro do Sul Educacional acaba de anunciar a aquisição de duas instituições de ensino superior: o Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG, com campi em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, e a Faculdade CESUCA, instalada na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Cachoeirinha – importantes polos universitários do estado do Rio Grande do Sul. Com a incorporação, o grupo Cruzeiro do Sul Educacional passa a atender mais de 220 mil alunos por meio de 16 instituições presenciais nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além da operação de Ensino a Distância com mais de 400 polos em todo o Brasil. O valor da aquisição não foi divulgado.

O Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG é referência em qualidade de ensino na região. Com conceito institucional e IGC 4, oferece mais de 40 cursos em todas as áreas do conhecimento a uma população de mais de 500 mil habitantes. Já a Faculdade CESUCA, em Cachoeirinha, tem reconhecimento e participação de mercado na região da grande Porto Alegre. Os cursos oferecidos em todas as áreas do conhecimento têm conceitos 3 ou 4.

Reconhecidas regionalmente pela qualidade de ensino, as duas instituições somam 12 mil alunos presenciais e a distância e contam com 400 colaboradores na região. “Este é um momento bastante importante porque marca nossa entrada com o ensino presencial na região Sul do país. Além de índices acadêmicos bastante elevados, ambas as instituições são marcas fortes e trazem grande potencial de crescimento, inclusive no ensino a distância”, explica Fábio Ferreira Figueiredo, Diretor de Planejamento da Cruzeiro do Sul Educacional, sexto maior grupo de educação do Brasil e o primeiro originário de São Paulo.

A integração do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG e da Faculdade CESUCA seguirá o mesmo processo das aquisições anteriores, com incremento dos investimentos visando à contínua melhoria dos processos, à modernização da infraestrutura e dos recursos tecnológicos e, sobretudo, à preservação da cultura regional, respeitando os valores de cada instituição e potencializando a força delas como polo estudantil referência da região.

A Cruzeiro do Sul Educacional também é composta pelas Universidade Cruzeiro do Sul (São Paulo/SP), Universidade Cidade de São Paulo (São Paulo/SP), Universidade de Franca (Franca/SP), Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Itu e Salto/SP), Faculdade São Sebastião – FASS (São Sebastião/SP), Centro Universitário Módulo (Caraguatatuba – SP), Faculdade Caraguá – FAC (Caraguatatuba – SP), e pelos colégios de educação básica e ensino técnico: Colégio Cruzeiro do Sul (São Paulo/SP), Colégio Alto Padrão (Franca/SP) Colégio São Sebastião – Centro (São Sebastião/SP), Colégio Itu (Itu/SP) e Colégio Salto (Salto/SP).

A finalização da transação ainda depende da aprovação do CADE e do cumprimento de condições precedentes de praxe.

